Пенза, , 12:13 — REGNUM В Пензенской области за сутки зарегистрировали 73 носителей SARS-CoV-2. Всего по состоянию на 27 мая подтверждено 46 982 случая заражения коронавирусом. Сведения об этом опубликовал общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели после болезни 44 317 пациентов, за сутки — 70 человек. Скончались от COVID-19 еще пятеро пензенцев, с начала наблюдения — 786 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области усилят работу по организации прививочной кампании и информационного сопровождения вакцинации от COVID-19.

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