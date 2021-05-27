Москва, , 11:39 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 9039 случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи выявлены в 84 регионах страны. У 14,3 процентов новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Среди регионов больше всего случаев заражения подтверждено в столицах — Москве и Санкт-Петербурге.

Уточняется, что за сутки скончались от коронавирусной инфекции 402 человека, выздоровели 9759 ковид-пациентов.

Суммарно в России выявлено 5 035 207 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.