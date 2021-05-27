Кострома, 27 мая 2021, 11:48 — REGNUM Средства на проведение комплексного обследования пассажиропотока в Костроме найдут в 2022 году. Об этом на заседании комиссии по развитию городского хозяйства при думе города сообщил первый заместитель главы администрации Олег Болоховец.
Напомним, большинство автобусных маршрутов в Костроме обслуживается частными перевозчиками. Срок действия пятилетних муниципальных контрактов, заключенных с ними, истекает в сентябре 2021 года. Для того, чтобы сформулировать новые требования к перевозчикам, в городе должны провести обследование пассажиропотока. Без него невозможно оптимизировать маршрутную сеть, рассчитать удобные интервалы движения транспорта и разыграть новые конкурсы.
Администрация города надеялась провести необходимые мероприятия до сентября, но из-за недостатка средств в бюджете конкурс на исследование не был объявлен. По истечении срока контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов с костромскими перевозчиками заключат временные договоры сроком на 1 год.
Справка: в последний год ситуация с общественным транспортом в Костроме накалилась. Горожане высказывали недовольство регулярными пропусками рейсов, невежливостью водителей, отношением перевозчиков к льготникам и невозможностью уехать домой в вечернее время. Перевозчики обвиняли в сложившейся ситуации городскую администрацию и экономические потери из-за снижения пассажиропотока в пандемию.
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