Кострома, , 11:48 — REGNUM Средства на проведение комплексного обследования пассажиропотока в Костроме найдут в 2022 году. Об этом на заседании комиссии по развитию городского хозяйства при думе города сообщил первый заместитель главы администрации Олег Болоховец.

Остановка общественного транспорта в Костроме © Наталья Диева

«Для того, чтобы с научным подходом качественно спланировать маршрутную сеть будет заключен контракт на обследование пассажиропотока. Заключить его мы сможем в 2022 году, ближе к осени», — сказал Болоховец .

Напомним, большинство автобусных маршрутов в Костроме обслуживается частными перевозчиками. Срок действия пятилетних муниципальных контрактов, заключенных с ними, истекает в сентябре 2021 года. Для того, чтобы сформулировать новые требования к перевозчикам, в городе должны провести обследование пассажиропотока. Без него невозможно оптимизировать маршрутную сеть, рассчитать удобные интервалы движения транспорта и разыграть новые конкурсы.

Администрация города надеялась провести необходимые мероприятия до сентября, но из-за недостатка средств в бюджете конкурс на исследование не был объявлен. По истечении срока контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов с костромскими перевозчиками заключат временные договоры сроком на 1 год.

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