В Костроме контракты с перевозчиками продлят на год
Кострома, 27 мая, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Летом 2021 года в Костроме начнется комплексное обследование пассажиропотока с участием научно-исследовательского института. Об этом на заседании комиссии по развитию городского хозяйства при думе города сообщил первый заместитель главы администрации Олег Болоховец.
Напомним, большинство автобусных маршрутов в Костроме обслуживается частными перевозчиками. Срок действия пятилетних муниципальных контрактов, заключенных с ними, истекает в сентябре 2021 года.
Для того, чтобы сформулировать новые требования к перевозчикам, в городе должны провести обследование пассажиропотока. Реализовать необходимые мероприятия в Костроме до сентября не успели. Поэтому по истечении срока контрактов с частниками заключат временные договоры сроком на 1 год. В это время в городе проведут необходимые обследования, а затем заключат новые долгосрочные контракты на обслуживание маршрутов.
Справка: в последний год ситуация с общественным транспортом в Костроме накалилась. Горожане высказывали недовольство регулярными пропусками рейсов, невежливостью водителей, отношением перевозчиков к льготникам и невозможностью уехать домой в вечернее время. Перевозчики обвиняли в сложившейся ситуации городскую администрацию и экономические потери из-за снижения пассажиропотока в пандемию.