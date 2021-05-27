Кострома, 27 мая, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Летом 2021 года в Костроме начнется комплексное обследование пассажиропотока с участием научно-исследовательского института. Об этом на заседании комиссии по развитию городского хозяйства при думе города сообщил первый заместитель главы администрации Олег Болоховец.

Наталья Диева Остановка общественного транспорта в Костроме

«Для того чтобы с научным подходом качественно спланировать маршрутную сеть будет заключен контракт на обследование пассажиропотока. После того как обследование будет завершено, ближе к осени 2022 года мы заключим новые пятилетние контракты на обслуживание муниципальных маршрутов с перевозчиками», — сказал Болоховец.

Напомним, большинство автобусных маршрутов в Костроме обслуживается частными перевозчиками. Срок действия пятилетних муниципальных контрактов, заключенных с ними, истекает в сентябре 2021 года.

Для того, чтобы сформулировать новые требования к перевозчикам, в городе должны провести обследование пассажиропотока. Реализовать необходимые мероприятия в Костроме до сентября не успели. Поэтому по истечении срока контрактов с частниками заключат временные договоры сроком на 1 год. В это время в городе проведут необходимые обследования, а затем заключат новые долгосрочные контракты на обслуживание маршрутов.