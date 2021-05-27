Токио, , 11:46 — REGNUM Экипаж российского траулера «Амур», который ранее столкнулся с японской рыболовной шхуной, планирует 27 мая завершить разгрузку и попросить о выходе из порта Момбэцу на севере Японии. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Саппоро.

В дипмиссии рассказали, что капитан траулера намерен завершить разгрузку и подать заявление на выход из порта. Пока подтверждённой информации о том, когда экипаж подаст заявление, нет.

«Это может произойти уже вечером четверга», — сообщили в консульстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая российский траулер «Амур» и японская рыболовецкая шхуна «Хокко-мару 8» столкнулись в 23 км от побережья острова Хоккайдо. На шхуне погибли трое рыбаков. Траулер «Амур» направили в порт Момбецу на севере острова.

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