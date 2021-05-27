Москва, , 11:41 — REGNUM На сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году записались 724 342 участника. Такие цифры 27 мая привел руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В целом у нас с выпускниками прошлый лет свыше 724 тыс. участников. Будет 5815 пунктов сдачи экзаменов», — сказал глава Рособрнадзора.

Также ЕГЭ будет проходить на территории 58 иностранных государств, отметил чиновник.

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