Москва, , 11:36 — REGNUM ФосАгро планирует за пять лет в два раза увеличить свои поставки в Африку, заявил генеральный директор компании Андрей Гурьев, выступая на международной конференции «Россия — Африка: строим будущее вместе».

«С 2016 года наша компания практически удвоила поставки экоэффективных удобрений, свободных от опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других токсичных веществ, в Африку: с 300 до 570 тысяч тонн в прошлом году, — рассказал Андрей Гурьев. — В перспективе пяти лет мы рассчитываем нарастить их еще в два раза. Африка является одним из приоритетных направлений международного развития ФосАгро».

По словам главы ФосАгро, сегодня российские компании поставляют в Африку более 1,5 млн тонн своей продукции. Это 11% от общего потребления удобрений странами континента. В последние три года объем потребления здесь рос на 5% в год при среднемировых темпах роста в 1,4%. Поэтому страны африканского континента являются перспективным рынком для российских компаний.

«35% российских поставок приходится на ФосАгро, — сообщил генеральный директор компании. — Сегодня мы поставляем нашу продукцию в 21 страну на африканском континенте и активно работаем над расширением географии экспорта».

В 2019 году ФосАгро открыла свой первый торговый офис в Африке — в Кейптауне (ЮАР). А в прошлом году были открыты склады в Кейптауне и Дурбане для мелкооптовой торговли.

«Наша деятельность в Африке не ограничивается поставками удобрений — мы предпринимаем активные усилия для защиты местных почвенных ресурсов, — добавил Андрей Гурьев. — В 2018 году ФосАгро стала первой за всю историю Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) российской компанией, которая была выбрана для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Мы вместе запустили сеть почвенных лабораторий в 48 странах Африки. Они оценивают качество и безопасность удобрений, следят за здоровьем почв. В октябре 2020 г. стартовала наша совместная с ФАО глобальная программа «Доктора для почв». Разработаны специальные комплекты инструментов — «почвенные аптечки». Они позволяют фермерам самостоятельно оценивать состояние своих полей и определять перечень питательных веществ, которые необходимо вносить в почву для получения максимального урожая».

Отношения активизировались

Международная конференция «Россия — Африка: строим будущее вместе» была посвящена подготовке предложений по развитию отношений России со странами Африки. Вероятно, они будут обсуждаться на саммите Россия — Африка в 2022 году. Конференция состоялась в Дипломатической академии Министерства иностранных дел (МИД) России. Ее модератором выступил ректор этого учебного заведения Александр Яковенко.

«В настоящее время российско-африканские контакты заметно активизировались: продвигается политический диалог, наращивается межпарламентское взаимодействие, осуществляются научно-гуманитарные обмены, — говорится в официальном приветственном послании Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которое зачитал на конференции его заместитель, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Александр Богданов. — Определенные успехи достигнуты в деле диверсификации торгово-экономических связей. Россия многое сделала для облегчения долгового бремени для государств региона. В российских вузах обучается более 27 тысяч студентов из Африки. Мы оказываем содействие африканским друзьям в преодолении последствий пандемии коронавируса. Продолжается совместная работа по регистрации в Африке российской вакцины «Спутник V», ее поставках как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества с Африканским союзом».

«Основа для дальнейшей работы»

Председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александр Салтанов заявил, что «сложение потенциалов крупнейших российских компаний может послужить локомотивом продвижения экономических интересов РФ в Африке».

«Такое взаимодействие через реализацию комплексных проектов обеспечит выход на континент значительно более широкого круга российских компаний, в том числе средних и малых, — уверен Салтанов. — Перед нами стоит стратегическая задача увеличить добавленную стоимость продукции, произведённой на африканском континенте. А это значит создание рабочих мест, новых производств, инфраструктуры и целого ряда решений, сопряженных с этим вопросом».

Руководитель Россотрудничества, глава общественного совета Секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Евгений Примаков затронул гуманитарный аспект взаимодействия России и Африки. Примерами плодотворного сотрудничества здесь является помощь региону в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, обучение студентов, приезжающих в Россию, и открытие образовательных учреждений в Африке.

«Сегодняшнее мероприятие будет служить хорошей основой для дальнейшей работы в этом году. Полностью согласен с тезисом, что Россия должна приходить в Африку со своими технологиями. Это то, что определяет наше развитие. При этом наши технологии должны быть адаптированы для африканского рынка», — резюмировал в конце конференции Александр Яковенко.

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