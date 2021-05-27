Уфа, , 11:40 — REGNUM 798 многоквартирных жилых домов (МКД) планируют капитально отремонтировать в 2021 году в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба главы региона.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, участие в котором принял глава Башкирии Радий Хабиров.

Отмечается, что на ремонт многоквартирных домов в республике в текущем году планируется направить порядка 3,9 млрд рублей. Кроме этого, в республике планируется отремонтировать 306 подъездов в 112 многоквартирных домах. На эти цели руководство региона намерено направить 222,2 млн рублей.

Отмечается, что в Башкирии в региональную программу капремонта с 2014 по 2043 годы включено 17 018 многоквартирных домов общей площадью 61,4 млн кв. метров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Башкирии заявил, что система организации конкурсных процедур по капитальному ремонту домов в Башкирии показала свою неэффективность.