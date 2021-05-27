Афины , , 11:37 — REGNUM Когда 70 процентов населения Греции будет вакцинировано от COVID-19, страна будет в безопасности. Об этом заявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас в интервью Open TV 27 мая.

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Греция достигнет этого показателя летом, если поставки вакцин продолжатся в обычном режиме, подсчитал министр здравоохранения, дав понять, что доступность вакцин гарантирована, поскольку 30 миллионов доз вакцин уже предварительно закуплены.

Кикилиас не исключает возможности вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет, начиная со следующего учебного года, если Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит вакцины для этих возрастов. На вопрос, как будут убеждать родителей вакцинировать своих детей, Кикилиас ответил, что «подавляющее большинство граждан убеждены в необходимости вакцинации».