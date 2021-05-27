Киев, , 11:32 — REGNUM Харьковский горсовет обжалует решение местного суда об отмене статуса русского языка как регионального в городе.

Об этом заявил секретарь горсовета, и.о. мэра города Игорь Терехов.

По словам Терехова, юристы горсовета готовят апелляционную жалобу на соответствующее решение Харьковского окружного административного суда. Секретарь считает, что апелляционная жалоба в этом случае «обоснована».

»Мы признаем украинский язык государственным, проводим заседания на украинском языке… Но почти 80% харьковчан говорят на русском, и их право общаться на том языке, на котором им удобно», — заявил Терехов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно, что в Харькове суд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка, принятое еще в 2012 году. Решение было принято по иску руководителей местной прокуратуры.