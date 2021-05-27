Москва, 27 мая, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Жителям Москвы стали доступны чертежи и фотографии грандиозных нереализованных советских построек, сообщила 27 мая заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Главархив Москвы Пантеон

«Сейчас мы знакомим горожан с документами советской эпохи, а именно с чертежами, фотографиями и другими документами о нереализованных грандиозных архитектурных проектах», — сказала она.

Ракова подчеркнула, что эти материалы представляют большую ценность для историков, архитекторов, студентов и всех, кто интересуется прошлым Москвы.

На сайте столичного Главархива опубликованы 47 чертежей, 89 фотографий, а также текстовые документы о нереализованных проектах советского периода: восьмой сталинской высотке, Пантеоне и Доме колхозника на Каланчевской улице.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Главархиве Москвы оцифровано уже более 11 миллионов исторических документов.

Ранее, чтобы поработать с документами, надо было приезжать в Главархив дважды. Первый раз — сделать заказ материалов, второй — поработать с ними. С ноября 2020 года заявку на выдачу документов в читальных залах можно оформить в электронном виде.

Заявки от граждан принимаются на все документы в трех читальных залах Главархива. Наибольший интерес у граждан вызывают метрические книги церквей, где можно найти сведения о своих предках.

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