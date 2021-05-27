Барнаул, , 11:31 — REGNUM Против перехода на четырёхдневную рабочую неделю высказался руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова главы Минтруда Антона Катякова, он пояснил:

«Я против перехода на четырехдневную рабочую неделю (во всяком случае, если речь идёт о нормативном ее введении). Воистину — «У кого щи жидкие, у кого-то жемчуг мелок!».

Пока в провинции многие люди от постоянного безденежья думают, где бы ещё подзаработать, хватаются за любые подработки, берут сверхурочные, в Москве «эксперты» во главе с лидером Единой России Медведевым предлагают перейти на четырёхдневку!

Что это даст и изменит? Люди все также будут искать, где бы ещё подзаработать, ведь корень зла не в количестве рабочих дней, а в отсутствии работы и низких зарплатах. И любые попытки начать дискуссию о продолжительности рабочей недели это ничто иное, как попытка отвлечь от обсуждения реально злободневных и актуальных тем».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Минтруд РФ рассматривает инициативу четырехдневной рабочей недели, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

Ранее аналогичное предложение поступило от заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По его словам, эту идею оживила пандемия COVID-19.

Читайте также: Минтруд — о «четырёхдневке»: любые предложения всегда обсуждаются