Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Модераторы видеохостинга YouTube удалили два рекламных ролика, в которых использовались кадры с признаниями Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги в организации массовых беспорядков в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь Google в интервью изданию Rest of World.

По данным издания, реклама вела на канал «Беларусь — страна для жизни». Первыми это заметили пользователи Twitter.

https://twitter.com/ThisIsAndro/status/1396926747506061312

«Белорусская государственная пропаганда сделала видео Романа Протасевича в качестве рекламы на YouTube. Больной мир, в котором мы живем», — подписал скриншот ролика пользователь Mac'Andrews.

ИА REGNUM напоминает, что 23 мая бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан в Минске. Он вместе со своей девушкой Софьей Сапегой находился в самолёте авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс. Самолёт экстренно приземлился в столице Белоруссии после сообщения о его минировании.

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