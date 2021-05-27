Киев, , 11:35 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила жителей Киева о проведении антитеррористических учений в метрополитене. Об этом сообщил информационный ресурс «Информатор».

В ночь с 27 на 28 мая на объектах метрополитена, расположенных в Шевченковском районе Киева, пройдут плановые антитеррористические учения. В них также примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, Киевской аварийно-спасательной службы, Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Во время учений у жителей Киева могут проверить документы, а также ограничить передвижение транспортных средств и пешеходов.

Напомним, ранее в акватории Чёрного моря состоялись учения военно-морских сил Украины и Британии. Патрульный корабль ВМС Британии провёл тренировку совместно с украинскими катерами.

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