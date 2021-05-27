Токио, , 11:34 — REGNUM Скопление людей на Олимпийских играх в Токио может породить «олимпийский» штамм коронавируса. Об этом 27 мая сообщил глава союза врачей Японии Наото Уэяма на пресс-конференции журналистам.

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Скопление туристов, приехавших из разных стран, на Олимпийские игры в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию в стране, считает Наото Уэяма.

Также он выразил опасение, что увеличение числа людей в столице Японии грозит рождением нового «олимпийского» типа коронавируса.

«Все разнообразные мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах, сконцентрируются в Токио. Скопление людей на Играх может даже породить «олимпийский» штамм коронавируса, мы не можем отрицать такую возможность», — сообщил Уэяма.

Ранее издание Asahi, которое является официальным партнером соревнований, призвало отменить летние Олимпийские игры в Токио в связи с угрозой COVID-19.

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