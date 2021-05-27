Москва, , 11:30 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил проект соглашения о сотрудничестве стран Содружества независимых государств (СНГ) в сфере занятости населения, сообщает 27 мая сайт правительства России.

Документ может быть подписан по итогам заседания Совета глав правительств СНГ. Мероприятие состоится в Минске 28 мая.

В правительстве отметили, что новое соглашение станет первым многосторонним договором в формате СНГ в сфере занятости. Оно подразумевает создание условий для формирования общего рынка труда.

Так, предполагается внедрить систему организованного набора и привлечения кадров. Кроме того, будут расширены возможности трудоустройства молодёжи, граждан предпенсионного возраста и инвалидов.

Соглашение подразумевает появление информационных порталов, которые будут способствовать не только трудоустройству, но и повышению квалификации при помощи коротких практико-ориентированных программ обучения. Также предполагается запуск системы взаимного признания компетенций.