Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Число пострадавших результате того, что пассажирский автобус в Санкт-Петербурге врезался в фонарный столб, возросло до пяти человек. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что, согласно предварительным данным, около 10:00 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не смог справиться с управлением своего транспортного средства и в результате этого врезался в фонарный столб.

«В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент на месте аварии ведут работу полицейские и представители других экстренных служб, которые устанавливают причины произошедшего.

При этом на выложенных в интернете фотографий с места происшествия видно, что наехавший на фонарный столб автобус остается в приподнятом положении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга начала проверку после наезда пассажирского автобуса на фонарный столб около остановки общественного транспорта на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта.