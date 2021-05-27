Санкт-Петербург, 27 мая 2021, 11:31 — REGNUM Число пострадавших результате того, что пассажирский автобус в Санкт-Петербурге врезался в фонарный столб, возросло до пяти человек. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Уточняется, что, согласно предварительным данным, около 10:00 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не смог справиться с управлением своего транспортного средства и в результате этого врезался в фонарный столб.
«В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в данный момент на месте аварии ведут работу полицейские и представители других экстренных служб, которые устанавливают причины произошедшего.
При этом на выложенных в интернете фотографий с места происшествия видно, что наехавший на фонарный столб автобус остается в приподнятом положении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга начала проверку после наезда пассажирского автобуса на фонарный столб около остановки общественного транспорта на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта.