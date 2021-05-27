Чебоксары, , 11:28 — REGNUM Транспортной полицией Чувашии проводится профилактическое мероприятие «Торговля». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Цель мероприятия — предупреждение и выявление нарушений в сфере торговли. Рейды проводятся на участке оперативного обслуживания ведомства — в частности, на вокзалах и платформах железнодорожных станций, в пассажирских поездах дальнего и пригородного сообщения организованы рейдовые мероприятия.

«Особое внимание транспортные полицейские обращают на законность реализации алкогольной продукции в вагонах-ресторанах поездов, а также на факты незаконной реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним», — говорится в сообщении.

С начала мероприятия «Торговля» в Чувашии выявлено пять административных нарушений, в том числе за предпринимательство без государственной регистрации и нарушение правил обращения с ломом. В ведомстве, в частности, отмечают, что 32-летний чебоксарец без регистрации в качестве предпринимателя принимал у населения лом и отходы черных металлов, перепродавая дороже.

Сотрудники транспортной полиции предупреждают граждан об опасности приобретения продуктов питания у нелегальных продавцов на вокзалах, перронах и поездах пригородного сообщения.