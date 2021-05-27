Москва, , 11:29 — REGNUM В странах Евросоюза введут цифровых ковидные паспорта (сертификаты) с 1 июля 2021 года. Данное решение официально одобрил Европейский парламент, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Сертификаты будут внедряться поэтапно. Цель — облегчить право на свободное передвижение внутри ЕС. Паспорт появится в цифровом или бумажном формате. Европейский цифровой COVID-сертификат будет бесплатным.

Введение паспортов для всего ЕС поддержат 100 миллионами евро для финансирования доступного тестирования на COVID-19. О поездках из третьих стран в Европу с этим сертификатом речь пока не идет.

Как сообщало, планировалось, что так называемые «зеленые паспорта» (сертификаты вакцинации) начнут действовать в Евросоюзе в середине июня 2021 года.

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