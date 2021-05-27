Владикавказ, , 11:25 — REGNUM В Северной Осетии высказывают предположения, кто станет новым министром природных ресурсов и экологии. Одним из наиболее вероятных претендентов называется Эльбрус Бокоев — депутат республиканского парламента, пишет «ОсНова».

В законодательном органе РСО-Алании он возглавляет комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политике.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях о своем уходе с поста врио министра природы сообщил Батраз Хидиров. Он проработал в должности всего полгода, а ранее возглавлял Ирафский район. Пост главы минприроды он намерен покинуть добровольно.

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