Тбилиси, 27 мая 2021, 11:28 — REGNUM В Тбилиси состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между трансплантологами из Грузии и Турции. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба грузинского минздрава.
Сообщатся, что стороны договорились о помощи в подготовке грузинских специалистов, а также о материально-технической поддержке. Кроме того, меморандум предусматривает создание единой системы координации в трансплантологии.
«Как известно, спрос в этом направлении большой. Услуги по пересадке печени и почек быстро развиваются. Однако углубление международного сотрудничества очень важно для повышения качества», — прокомментировала соглашение замглавы министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
По данным пресс-службы, меморандум подписали представители минздрава Грузии, Ассоциации трансплантологов Грузии, Общества трансплантологов Турции, а также Агентства сотрудничества и координации Турции.
Стоит отметить, что в Грузии операции по трансплантологии начали проводить с 2013 года. Подобные операции проводят в Батуми.