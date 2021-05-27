Тбилиси, , 11:28 — REGNUM В Тбилиси состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между трансплантологами из Грузии и Турции. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба грузинского минздрава.

Сообщатся, что стороны договорились о помощи в подготовке грузинских специалистов, а также о материально-технической поддержке. Кроме того, меморандум предусматривает создание единой системы координации в трансплантологии.

«Как известно, спрос в этом направлении большой. Услуги по пересадке печени и почек быстро развиваются. Однако углубление международного сотрудничества очень важно для повышения качества», — прокомментировала соглашение замглавы министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

По данным пресс-службы, меморандум подписали представители минздрава Грузии, Ассоциации трансплантологов Грузии, Общества трансплантологов Турции, а также Агентства сотрудничества и координации Турции.

Стоит отметить, что в Грузии операции по трансплантологии начали проводить с 2013 года. Подобные операции проводят в Батуми.