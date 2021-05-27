Белград, , 11:22 — REGNUM Интервью, которое посол США в Сербии Энтони Годфри дал одной из самых влиятельных сербских газет «Политика» 24 мая, могло бы стать основанием для выдворения американского дипломата из страны на основании Венской конвенции. Такое мнение высказал 26 мая лидер оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

По его мнению, нельзя назвать нормальным то, что глава иностранного диппредставительства в Сербии публично поддерживает «разложение страны-хозяйки», говоря о необходимости «признания Косово со стороны Сербии». Джорджевич отметил, что Годфри в своём интервью сначала восхваляет президента Александра Вучича и говорит о Сербии как об «экономическом лидере и локомотиве роста», а потом озвучивает список будущих политических требований, которые режим Вучича должен выполнить для того, чтобы сохранить благосклонность США.

«Кроме отказа от Косово и Метохии, в этом списке и энергетическая диверсификация, что фактически означает отдаление Сербии от России, а также создание «маленького Шенгена», что на самом деле является экономической подготовкой для формирования «Великой Албании», — говорится в официальном сообщении движения «Освобождение».

Заявление Годфри о том, что «решения для Западных Балкан должны исходить от самих государств Западных Балкан», показалось сербскому оппозиционному политику особенно циничным, так как сам посол США в своем интервью все решения продиктовал в форме приказов. «Решение для Западных Балкан — это аннулирование всех незаконных соглашений, которые подписало правительство Вучича, и выработка будущих предложений на основе принципов конституции Сербии и Резолюции 1244», — подчеркнул Младжан Джорджевич.

Напомним, что 24 мая в интервью газете «Политика» Энтони Годфри заявил о том, что США уже много лет поддерживают переговорный процесс между Белградом и Приштиной, который ведет к подписанию «всеобъемлющего и обязывающего соглашения о нормализации отношений между Косово и Сербией, основанном на взаимном признании». По его словам, многие составляющие Вашингтонского договора, подписанного осенью 2020 года в США, ведут к этой цели, и поэтому администрация Джо Байдена продолжит настаивать на реализации этих пунктов.