Сыктывкар, , 11:22 — REGNUM Управление Росприроднадзора по Коми и Ненецкому автономному округу обратилось с финансовым иском к компании из дивизиона «Лукойла» — ООО «Лукойл-Коми». С последнего пытаются взыскать более 24 млн рублей ущерба. Арбитраж Коми начнёт рассматривать иск 5 июля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 19 мая. Дело приняла судья Воронецкая.

Госведомство обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 24 435 809 рублей 51 копейки ущерба, причинённого водному объекту. Детали дела пока не сообщались. На июль назначено предварительное заседание.

Напомним, в мае 2021 года власти Коми приняли решение о разработке законопроекта, который усилит экологическую ответственность недропользователей. Это произошло через несколько дней после крупного ЧП. Из-за разгерметизации нефтепровода «Лукойл-Коми» в почву и реку Колву вылилось 90 тонн нефтесодержащей жидкости. В трёх районах региона ввели режим ЧС.