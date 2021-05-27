Лозанна, Швейцария, , 11:20 — REGNUM Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) включила российского скелетониста Александра Третьякова в пул допинг-тестирования на сезон 2021/22. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе организации.

На сегодняшний день в международный пул допинг-тестирования включено 46 спортсменов. Причём 10 из них — из России, это самое большое число среди всех стран.

Напомним, Третьяков является олимпийским чемпионом 2014 года, двукратным обладателем Кубка мира, победителем чемпионатов мира и Европы.