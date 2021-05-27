Москва, , 11:37 — REGNUM На Украине практически перестали рыть ров на границе с Россией, сообщил руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта», — сказал он РИА Новости.

По его словам, российские пограничники наблюдали за реализацией проекта «Европейский вал» (проект «Стена») с 2014 года. В рамках этого проекта, добавил он, «наращивалось инженерно-техническое прикрытие» российско-украинского участка границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году, вскоре после государственного переворота, на Украине заговорили о необходимости отгородиться от России системой оборонительных сооружений под названием «Стена» или «Европейский вал».

После ряда проверок оказалось, что выделенные из бюджета деньги на строительство стены на границе с Россией были потрачены на возведение «огородной решетки».

В 2019 году на Украине заявляли, что комплекс сооружений проекта «Стена» на границе с Россией построен на 30%. Проект должен был завершиться до 2020 года.

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