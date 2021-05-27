Москва, , 11:32 — REGNUM Все регионы России будут получать задания по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) через зашифрованную сеть. Об этом 27 мая заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что сейчас задания по ЕГЭ привозят в большинство регионов на электронных носителях. Но к 2021 году 20 субъектов РФ уже перешли на новую технологию, когда эту информацию направляют им по зашифрованной сети.

«В течение двух дет все 85 субъектов перейдут на эту технологию», — сказал глава Рособрнадзора.

По его словам, раньше для того, чтобы забрать задания, учителям приходилось ехать за ними рано утром и потом возвращаться к месту сдачи экзаменов. Переход на новые технологии существенно облегчит организацию сдачи ЕГЭ, отметил чиновник.

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