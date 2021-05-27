Тюмень, , 11:19 — REGNUM В Тюменской области за несоблюдение противопожарного режима возбуждено 567 административных дел, вынесено 453 решения о наложении штрафов, возбуждено 17 уголовных дел. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

В предстоящие выходные дни представители силовых структур и органов госвласти проведут рейды по маршрутам в лесных массивах и на территории населённых пунктов.

Напомним, в Тюменской области действует режим ЧС в лесах. Введён запрет на посещение лесных массивов и применение открытого огня на дачных и приусадебных участках.