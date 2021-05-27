Киев, 27 мая 2021, 11:21 — REGNUM Министерство экономики Украины отказалось предоставить данные о размере заработной платы главы компании «Нафтогаз» Юрия Витренко. Об этом сообщило 27 мая информационное агентство «Украинские новости».
Журналисты напомнили, что Витренко, работая в «Нафтогазе» чуть более полугода в 2020 году, получал каждый месяц по 41 млн гривен или почти $1,5 млн, что является самой большой известной заработной платой на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нафтогаз» взял на работу бывшего работника Госдепа США Мирона Василика, в чьи обязанности будет входить борьба с газопроводом «Северный поток — 2».
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