Киев, , 11:21 — REGNUM Министерство экономики Украины отказалось предоставить данные о размере заработной платы главы компании «Нафтогаз» Юрия Витренко. Об этом сообщило 27 мая информационное агентство «Украинские новости».

«Информация о содержании контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Витренко Ю.Ю. является конфиденциальной и может распространяться в соответствии с требованиями законодательства», — сказано в официальном ответе министерства.

Журналисты напомнили, что Витренко, работая в «Нафтогазе» чуть более полугода в 2020 году, получал каждый месяц по 41 млн гривен или почти $1,5 млн, что является самой большой известной заработной платой на Украине.

«Нефтегаз, кстати, закончил 2020 [год] с убытком в 19 млрд грн, за что уволили его начальника [Андрея] Коболева», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нафтогаз» взял на работу бывшего работника Госдепа США Мирона Василика, в чьи обязанности будет входить борьба с газопроводом «Северный поток — 2».

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