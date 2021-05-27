Москва, , 11:18 — REGNUM Центральный банк России очень сложно назвать независимой организацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал высказывание первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова о том, что «ни МВФ, ни другие органы не имеют возможности» влиять на Банк России.

«Согласно закону о Центральном Банке РФ, формально он является независимой организацией, неподотчетной ни правительству, ни президенту. Однако практика неразвитых экономик, к которым относится Турция, страны Южной Африки и Россия, показывает, что слово «независимый» трактуется ими крайне творчески, — сказал Головченко. — Яркий пример: президент Турции Эрдоган известен тем, что он незамедлительно меняет главу ЦБ сразу после того, как тот предпринимает неугодные президенту решения. В России «независимость» регулятора также носит условный характер».

Как подчеркнул юрист, возможно, что ЦБ РФ и неподконтролен Международному валютному фонду, но с точки зрения монетарной политики, системы ставок ЦБ РФ полностью подчиняется трендам Федеральной резервной системы — американского ЦБ, основного мирового банка, который определяет денежную политику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что некоторые шаги, которые сделал Банк России с подачи МВФ, оказались весьма спорными.

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