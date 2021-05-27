Москва, , 11:42 — REGNUM Певица Манижа, которая выступала от России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021», намерена подать в суд на журнал Wonderzine. Она сообщила об этом 27 мая на своей странице в соцсети Instagram.

Манижа Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметила певица, журнал Wonderzine, к которому она ранее относилась с уважением, «не побрезговал желтизной».

«Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело — комментарии в соцсетях или «бомбы» от анонимных тг-каналов (телеграм — каналов — ред.), которые ни за что не отвечают, другое — профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом», — говорится в сообщении Манижи.

«Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи», — также указывается в нем.

Кроме того, артистка подчеркивает, что у нее есть доказательства, которые могут опровергнуть «эти фейки», «в отличие от журналистки, которая «не исключает» правдивость расследований цитируемого телеграм-канала и не проверяет свои источники».

При этом она добавляет, что не понимает, почему автор указанной публикации не связалась с ней и не узнала, что думает сама певица по поводу данных «телеграм-разоблачений».

«Клевета не останется безнаказанной», — заключается в сообщении Манижи.

Отметим, ранее журнал Wonderzine опубликовал статью «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует», и в ее тексте со ссылкой на телеграм-канал «Инфобомба» и издание «Ленправда» утверждается, что «конкурс на Первом Манижа выиграла неслучайно», так как у певицы якобы «есть высокие покровители: замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и влиятельный бизнесмен и друг президента Юрий Ковальчук».

Напомним, конкурс «Евровидение-2021» проходил в Роттердаме в период с 18 по 22 мая и на нем победила рок-группа из Италии Måneskin. Манижа исполняла на конкурсе песню Russian Woman и заняла девятое место.