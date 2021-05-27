Москва, , 11:16 — REGNUM В Москве полиция проводит обыски у членов Либертарианской партии России. Об этом 27 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря партии Надю Еву.

По её словам, обыски проходят у члена федерального комитета Игоря Ефремова и заместителя председателя партии Ивана Чинарова. Представитель партии сказал, что обыски также прошли у красноярского активиста Ильи Даниленко.

«У нас потеряна связь на данный момент с председателем московского отделения Антоном Овчаровым», — сказа пресс-секретарь. По её словам, его фамилия также значилась в постановлении об обыске.

Обыски проходят в рамках уголовного дела по ст. 267 УК («Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения»).

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