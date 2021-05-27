Избербаш, Дагестан, , 11:15 — REGNUM В Дагестане возбудили уголовное дело против матери погибших при пожаре детей. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум детям, сообщили 27 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

При установлении причин и обстоятельств пожара в квартире на пятом этаже многоэтажного дома по улице Гамидова в городе Избербаше стало ясно, что 31-летняя мать оставила четверых детей без присмотра. Она заперла железную дверь и уехала на работу в село Первомайское Каякентского района.

Один из детей поджег с помощью зажигалки матрас в детской комнате, из-за этого возник пожар. Открыть изнутри замок или позвать на помощь дети не могли. В результате погибли двое несовершеннолетних — трехлетняя девочка и пятилетний мальчик. Еще двое мальчиков восьми и девяти лет, спасаясь от пожара, прыгнули в окно и получили многочисленные тяжелые травмы. За их жизнь борются врачи.

В настоящее время их мать задержана, решается вопрос о заключении её под стражу и передаче детей под опеку. Известно, что обвиняемая уже дважды привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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