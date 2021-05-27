Казань, , 11:25 — REGNUM Новое наименование получила зеленая зона в Советского района столицы Татарии. Соответствующий документ подписали в исполкоме города.

Зеленой зоне, расположенной в границах улиц Даурская, Рихарда Зорге и Карбышева, присвоено наименование «Сквер Д. М. Карбышева — Д. М. Карбышев скверы» в честь ученого-инженера, генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза. Решение об этом было принято по рекомендациям комиссии по топонимике Казани и обращения одного из акционерных обществ.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в период с 2011 по 2020 годы создали 26 комфортных скверов и парков общей площадью 258 га. В настоящее время в Казани насчитывается 145 парков и скверов, которые занимают 432 га.

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