Ереван, , 11:18 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал использовать все рычаги для урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом он сообщил 27 мая на заседании правительства Армении.

Пашинян назвал пленение 27 мая в Азербайджане шестерых армянских военных нарушением международного права.

«Это (инциденты на границе — ред.) является грубейшим нарушением международного права (со стороны Азербайджана — ред.), и Армения должна использовать все, в том числе международные, рычаги для урегулирования ситуации», — сообщил Пашинян на заседании правительства.

Военные ВС Армении были пленены утром во время проведения инженерных работ на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области. Министерство обороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании армянских военных при попытке перейти границу.

Ранее представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на своей странице в социальной сети Twitter сообщила, что произошедший 27 мая на границе с Арменией инцидент является провокационным актом.

Читайте также: Азербайджан выступил за переговоры с Арменией о ситуации на границе