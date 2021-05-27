Калуга, , 11:21 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша 27 мая подписал постановление регионального правительства, продлевающее режим повышенной готовности в регионе до 30 июня 2021 года. Одновременно до конца июня продлевается и масочный режим в общественных местах. Данным документом внесены изменения в ранее вышедшее постановление, в котором режим повышенной готовности и масочный режим продлевались до 31 мая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал правовой информации.

До конца июня продлевается масочный режим в общественных местах Admoblkaluga.ru

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По оперативным данным регионального министерства здравоохранения и управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся стабильной. В области развёрнуто 930 инфекционных коек для приёма пациентов с новой коронавирусной инфекцией, резерв коечного фонда составляет 21%. На лечении в стационарах находятся 737 пациентов, из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 34 пациента, на кислородной поддержке — 565. За последние сутки в больницы поступили 16 человек, 35 пациентов выписаны. Более 34 тысяч пациентов обеспечены бесплатными медицинскими лекарствами на сумму 63 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 мая в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 426 человек.

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