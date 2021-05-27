Байкальск, Иркутская область, , 11:14 — REGNUM Мэр Иркутска Руслан Болотов опасается вероятных затоплений части районов города. По его словам, которые 27 мая цитирует пресс-служба мэрии, чтобы этого не произошло, необходимо уменьшить объем сброса воды через Иркутскую ГЭС. Соответствующее обращение уже направлено представителю правительства Иркутской области Константину Зайцеву.

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По информации Енисейского бассейнового водного управления, сегодня сброс воды через Иркутскую ГЭС составляет 2500 кубометров при среднегодовой норме 1900.

«Необходимо крайне осторожно подходить к увеличению сбросов воды. Мы видим, что выше плотины отмечается серьезное обмеление, а ниже плотины, наоборот, высокий уровень воды. Вкупе с майскими осадками это приводит к угрозе затопления части районов Иркутска», — заявил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев побывал на месте и выяснил, почему при повышенной водности Байкала сброс воды стали производить минимальный: прямо на берегах Ангары появились дорогие загородные особняки.

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