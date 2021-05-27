Киев, , 11:24 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выиграл суд у советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка относительно защиты чести и достоинства.

Как сообщает 27 мая пресс-служба ОПЗЖ, об этом свидетельствует соответствующее судебное решение Оболонского районного суда города Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию, распространенную Зоряном Шкиряком в 2016 года в социальной сети Facebook. В частности, Шкиряк в нескольких заявлениях утверждал, что Медведчук — «активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе… государственный изменник, адепт «русского мира» и агент российских спецслужб в Украине… которого нужно судить». Также советник настаивал, что политик является «прямым агентом ФСБ и открытым рупором российско-террористических банд в минских переговорах»

Также суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Медведчука информацию Шкиряка о том, что нынешний лидер ОПЗЖ «был завербован агентом КГБ СССР еще со своих студенческих лет».

Суд обязал Шкиряка опровергнуть распространенную им ранее недостоверную информацию путем публикации на странице в Facebook резолютивной части данного решения по делу в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

Кроме того, суд постановил признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Медведчука информацию, распространенную Зоряном Шкиряком 4 февраля 2016 года в прямом эфире телеканала «112 Украина» о том, что в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе политик якобы представлял интересы ДНР и ЛНР. Суд обязал ООО «ТРК «112-ТВ» предоставить представителю истца эфирное время для опровержения распространенной Зоряном Шкиряком недостоверной информации в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

Кроме того, в пользу лидера оппозиции с Зоряна Шкиряка также должны взыскать судебный сбор в сумме 2 204 грн.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас власти Украины обвиняют Медведчука в государственной измене по целому ряду эпизодов, политик по решению суда должен находиться под круглосуточным домашним арестом до 10 июля.