Москва, , 11:13 — REGNUM Никаких ограничительных мер, тем более блокировку мессенджера WhatsApp из-за пользовательского соглашения, Роскомнадзор предпринимать не будет, заявил глава ведомства Андрей Липов.

Он пояснил, \при введении новых правил пользования WhatsApp с персональными данными принципиальных изменений не произошло. В 2014 году пользователи WhatsApp уже дали согласие на обработку персональных данных.

«В 2021 году просто было уточнено соглашение. Если нравится WhatsApp — пользуйтесь, не нравится — не пользуйтесь», — сказал Липов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в популярном мессенджере WhatsApp с 15 мая 2021 года вступили в силу обновленные правила использования.

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