Ярославль, , 11:25 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков уже 5 лет не может выбраться на рыбалку из-за загруженного графика. Об этом он рассказал в прямом эфире портала ProГород.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

«К моему сожалению, работая пятый год в Ярославской области, я ни разу не ходил на рыбалку. Хотя я очень люблю. У меня все спрашивают друзья, кто по прошлой моей работе, ты же работаешь по Волге, ты же там живёшь. Ни разу. Но в это лето обязательно нужно выбраться. И, конечно же, с друзьями», — сказал Владимир Волков.

Как рассказал сам градоначальник, единственный отдых — это ужин с коллегами, на котором они обсуждают работу и планируют следующую неделю.

«Вчера буквально мы должны были пойти в театр к Юрию Михайловичу Ваксману, были билеты, к сожалению не смогли, потому что сдвинулось совещание. Пошла Новик Елена Ивановна, получила заряд энергии и бодрости. Хотел идти — не сложилось», — рассказал мэр.

Впрочем, загруженность на работе не мешает мэру Ярославля регулярно уходить в отпуск. Последний раз журналистам стало известно об отдыхе градоначальника в феврале 2021 года.

Волков начал работать в Ярославской области в 2016 на посту мэра Переславля-Залесского. В 2018 году был назначен мэром Ярославля.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Ярославля не успел подготовить отчёт о работе за 2020 год вовремя

Читайте развитие сюжета: Мэр Ярославля отдыхает в Крыму