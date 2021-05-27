Ярославль, 27 мая 2021, 11:25 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков уже 5 лет не может выбраться на рыбалку из-за загруженного графика. Об этом он рассказал в прямом эфире портала ProГород.
Как рассказал сам градоначальник, единственный отдых — это ужин с коллегами, на котором они обсуждают работу и планируют следующую неделю.
Впрочем, загруженность на работе не мешает мэру Ярославля регулярно уходить в отпуск. Последний раз журналистам стало известно об отдыхе градоначальника в феврале 2021 года.
Волков начал работать в Ярославской области в 2016 на посту мэра Переславля-Залесского. В 2018 году был назначен мэром Ярославля.
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