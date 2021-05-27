Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM Велосипедные дорожки не будут размещать на существующих улицах Екатеринбурга, сообщил журналистам замглавы городского комитета благоустройства Виктор Юровицкий.

По словам чиновника, велодорожки можно организовать лишь в ходе строительства новых улиц или реконструкции нынешних.

«В рамках существующих улиц их проложить зачастую невозможно», — сказал Юровицкий в эфире радио «Комсомольская правда».

Екатеринбург является самым компактным городом-миллионником, напомнил представитель мэрии, и на действующих тротуарах зачастую негде проложить велодорожки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге ограничили движение электросамокатов одной из сетей проката до 15 км/час на некоторых участках.

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