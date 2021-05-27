Курск, , 11:11 — REGNUM Общественные слушания по проекту нового генерального плана Курска перенесены на месяц. Об этом 27 мая сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт. Он пояснил, что к проекту нового генерального плана областного центра поступило множество замечаний со стороны жителей.

«С большинством из них я полностью согласен. Не вижу смысла проводить общественные слушания, пока наши основные замечания не будут учтены. Я обсудил этот вопрос с главой города Виктором Карамышевым. Мы приняли решение: проект генплана корректируется, а общественные слушания переносятся на месяц», — сказал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, публичные слушания по проекту нового генплана Курска были назначены на 28 — 29 мая. Однако проект документа вызвал массу нареканий со стороны жителей и общественников. В частности, жители выступили против планов по строительству дороги через лес в районе бывшего завода тракторных запчастей. В соцсетях люди высказывали опасения, что строительство дороги приведет к вырубке леса и сносу дач.

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