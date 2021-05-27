Уфа, , 11:14 — REGNUM Более ста новых мастерских появится в колледжах Башкирии после проведения национального финала WorldSkills Russia — 2021 в Уфе. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что после проведения первенства закупленное новое оборудование (более трех тысяч единиц оборудования и инструментов) распределят по учебным заведениям региона. В результате материально-техническая база республиканских колледжей будет обновлена на более чем 70%.

«Увеличение количества профессиональных мастерских, оборудованных по мировым стандартам WorldSkills, будет способствовать реализации федерального проекта «Содействие занятости» (нацпроект «Демография»). Кроме того, расширится перечень программ подготовки и увеличится охват людей, которые смогут получить новую востребованную профессию и навыки: за 2021 год планируется обучить более 1050 жителей республики», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что национальный финал WorldSkills Russia пройдет в Уфе с 21 по 25 июля.