Ярославль, 27 мая, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Ярославле в новую школу в микрорайоне «Сокол» подано в два раза больше заявок, чем мест. Об этом рассказал мэр города Владимир Волков в прямом эфире порталу ProГород.

City-yaroslavl.ru Новая школа в Ярославле

«На небольшом пятачке строится школа на 750 мест и два детских сада общим количеством 440 мест и, как ни странно, сейчас заявок на школу уже полторы тысячи. Мы будем открывать там порядка 6−7 первых классов», — сказал Владимир Волков.

Школа на улице Чернопрудной будет открыта осенью 2021 года. Она станет первой новой школой, построенной в Ярославле за последние двадцать лет. Школа строится по национальному проекту «Жильё и городская среда».