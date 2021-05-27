Кызыл, , 11:09 — REGNUM На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского службы гражданской обороны и ЧС, утром и днём 28 мая в регионе ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы и град.

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Порывы северо-западного ветра будут достигать местами 25−27 метров в секунду. В связи с этим ожидается формирование очередной волны половодья на реках Большой и Малый Енисей, их протоках, а также малых реках.

«Возможно затопление приусадебных участков, хозяйственных построек, жилых домов, размыв дорог и мостов. Возможен подъем уровней воды на реках республики, затопление пониженных участков местности и объектов инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация в республике осложнилась в конце прошлой недели. Уровень воды в местных реках поднялся местами на 1 метр. В настоящее время из-за перелива воды через дорожное полотно перекрыто движение по трассе Кызыл — Cарыг-Сеп.

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