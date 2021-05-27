Салоники, Греция, , 11:09 — REGNUM Главным тренером греческого футбольного клуба ПАОК стал румынский тренер Рэзван Луческу. Об этом 27 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт клуба с 52-летним специалистом рассчитан на три года.

В феврале Рэзван Луческу ушёл с поста главного тренера саудовского клуба «Аль-Хиляль», который занимал с 2019 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Саудовской Аравии.

Ранее Луческу работал в ПАОКе с 2017 по 2019 год. Вместе с ним клуб становился чемпионом Греции в сезоне 2018/19) и выигрывал Кубок страны в сезонах 2017/18, 2018/19.