Салоники, Греция, 27 мая 2021, 11:09 — REGNUM Главным тренером греческого футбольного клуба ПАОК стал румынский тренер Рэзван Луческу. Об этом 27 мая сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что контракт клуба с 52-летним специалистом рассчитан на три года.
В феврале Рэзван Луческу ушёл с поста главного тренера саудовского клуба «Аль-Хиляль», который занимал с 2019 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Саудовской Аравии.
Ранее Луческу работал в ПАОКе с 2017 по 2019 год. Вместе с ним клуб становился чемпионом Греции в сезоне 2018/19) и выигрывал Кубок страны в сезонах 2017/18, 2018/19.