Москва, 27 мая, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В России есть примеры, когда осужденные к принудительным работам получают более 220 тыс. рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН).

Дарья Драй ИА REGNUM Заключенные

По данным ведомства, средняя зарплата осужденных к принудительным работам на предприятиях выше, чем у заключённых, например, в Новгородской области она составляет 24 тыс. рублей, в Приморье — 20 тыс. рублей.

Иногда заключенные получают 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. (Новгородская область), 94 тыс. (Приморский край), 80 тыс. (Волгоградская область), пишут «Известия».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», сотрудники организаций и компаний в России могли бы отказаться от отдыха и работать без отпуска, но за достойную ежемесячную заработную плату.

Так, жители России согласны отказаться от отпуска за вознаграждение 413,6 тыс. рублей в месяц. Жители Москвы назвали сумму в 405,1 тыс. рублей в месяц, а Санкт-Петербурга — 418,3 тыс. рублей.

Отметим, что, согласно опросу, довольны уровнем своей зарплаты лишь 9% работающих жителей России. Хотели бы повысить зарплату на сумму более 50 тыс. рублей 25% опрошенных. Не против повышения оклада на 40−50 тыс. рублей 14%, на 30−40 тыс. рублей — 10% респондентов.

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