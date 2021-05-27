Киев, , 11:27 — REGNUM Столица Белоруссии больше не может быть местом переговоров Трёхсторонней группы по Донбассу. Об этом заявил глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.

Площадь Независимости. Минск Zedlik

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Он пояснил, что из-за ситуации вокруг Белоруссии необходимо найти новое место для обсуждения процесса урегулирования в Донбассе.

«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть, — подчеркнул в эфире телеканала «Украина 24» Кравчук. — Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку».

Он добавил, что Киев обратится ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске новой площадки, в первую очередь — к ОБСЕ. Также постпред украинской делегации считает, что инцидент с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair, а также последовавшие за ним события в Белоруссии могут негативно повлиять на обстановку в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, предложения от украинской стороны о переносе площадки переговоров по Донбассу из Минска звучат уже давно. В апреле 2021 года глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе, бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал в качестве возможного места для переговоров по Донбассу Польшу.

Президент России Владимир Путин назвал такое предложение Украины «попыткой уклониться от реального решения проблемы этого вооружённого конфликта».