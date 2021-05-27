Колумбус, США, , 11:06 — REGNUM Первых победителей лотереи среди участников прививочной кампании против COVID-19 назвали в американском штате Огайо, сообщает New York Post.

Победителями розыгрыша стали инженер из города Силвертон Эббигейл Бугенске, которая выиграла $1 млн, и 14-летний Джозеф Костелло, который теперь сможет бесплатно получить образование в любом из вузов штата Огайо, где и проводилась лотерея.

«Я очень рад, что о моей стипендии позаботились, но все же я не могу поверить», — подчеркнул Костелло.

В рамках кампании привлечения жителей штата к вакцинации планируется разыграть еще $4 млн. Следующие победители будут названы 31 мая.