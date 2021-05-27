Москва, , 11:04 — REGNUM Апелляционный суд отменил оправдательный приговор Калининградского областного суда по делу об убийстве новорожденного в Калининграде, сообщили в пресс-службе первого апелляционного суда общей юрисдикции.

Отменены оправдательные приговоры в отношении бывшей и. о. главного врача роддома №4 в Калининграде Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич.

Напомним, 10 декабря 2020 года присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный приговор Елене Белой и Элине Сушкевич. Женщинам было предъявлено обвинение в убийстве младенца. Им грозило до 20 лет лишения свободы.

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