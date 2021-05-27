Улан-Удэ, , 11:01 — REGNUM Обманутые дольщики в Улан-Удэ возмутились размером компенсации за недостроенное жилье. Их дом по улице Столичная, 1а, который должен был быть построен пять лет назад, не поднялся выше фундамента. По словам жертв мошенников, выплаты им произведены в среднем из расчёта всего около 40 тыс. за кв. метр, сообщает портал «Байкал-Daily».

Между тем, ранее звучали заявления, что размер компенсации будет определяться с учётом рыночной стоимости, которая в первом квартале 2021 года достигает 61,2 тыс. рублей.

По словам одной из обманутых дольщиц, на полученные компенсации они не смогут купить даже однокомнатную квартиру.

«С такой выплатой реально сейчас взять что-то сложно. Везде писали, что дольщики получат по рыночной стоимости. На самом деле обман. Обманутые дважды», — заметила женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, практически треть строящихся в городе домов по программе долевого строительство считаются проблемными.

Читайте также: До трети строящихся домов дольщиков в Улан-Удэ являются проблемными